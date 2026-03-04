Erzincan’da Kar Ulaşımı Aksattı! 335 Köy Yolu Kapalı

Erzincan'da etkili olan yoğun kar yağışı, birçok köy yolunun kapanmasına neden oldu. İlçe bazında kapanan yolların dağılımı şu şekilde:Merkez: 30 köy yoluÇayırlı: 12 köy yoluİliç: 30 köy yoluKemah: 73 köy yoluKemaliye: 10 köy yoluOtlukbeli: 4 köy yoluRefahiye: 90 köy yoluTercan: 71 köy yoluÜzümlü: 15 köy yoluYol açma çalışmalarında 14 greyder, 3 dozer, 10 loader, 7 beko loader ve 1 bıçaklı kamyon kullanılırken, toplam 92 personel görev yapıyor. Yetkililer, karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.Yetkililer, kar ve olumsuz hava koşullarının yol güvenliğini etkilediğini ifade ederek, sürücülerden ve köy sakinlerinden tedbirli olmalarını istedi.