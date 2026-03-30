Bursa'da Heyelan! Yol Trafiğe Kapandı

İnegöl ilçesi Gülbahçe Mahallesi’nde meydana gelen heyelan, yolu tamamen ulaşıma kapattı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi Bağlar mevkiinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, yolu kapatarak araç geçişini engelledi. Bölge sakinleri, meydana gelen heyelan karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadı.Heyelan anı, bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, toprak ve kaya parçalarının yola doğru kaydığı anlar net bir şekilde görüldü.İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu temizleyip tekrar ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürürken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Yolun kısa süre içinde tekrar trafiğe açılması hedefleniyor.