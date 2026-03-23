Akın Gürlek: Şubatta 81 İlde 787 Operasyon Düzenlendi

Emniyet güçleri yurdun dört bir yanında, gece gündüz demeden her türlü suçla mücadele etmeye devam ediyor.Vatandaşın huzur ve güvenliğinin sağlanması adına çalışan kolluk kuvvetleri, çok sayıda başarılı operasyona da imza attı.Adalet Bakanı Akın Gürlek ise sosyal medya platformu X hesabı üzerinden, şubat ayında uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik verileri paylaştı.Bakan Gürlek paylaşımında, ay içerisinde ülke genelinde 787 operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.Gürlek, 81 ildeki 171 Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla adli kolluk birimlerince yürütülen operasyonlar kapsamında 6 bin 121 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını ve bin 877 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.Gürlek paylaşımında, ayrıca şu sözlere yer verdi:2026 yılı Şubat ayı içerisinde 81 ilimizde 171 Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatlarıyla uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik adli kolluk birimlerince 787 operasyon gerçekleştirilmiştir.Bu operasyonlar kapsamında 6 bin 121 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, bin 877 şüpheli tutuklanmış, 624 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.En fazla işlem yapılan ilimiz İstanbul olmuştur.Bu operasyonlarda görev alan tüm yargı teşkilatı mensuplarımıza ve adli kolluk birimlerine yürekten teşekkür ediyorum.Aile ve toplum yapımızı, milletimizin huzurunu ve ülkemizin ekonomik düzenini hedef alan suçlarla mücadelemizi, ilgili tüm kurumlarımızla eş güdüm içerisinde ve kararlılıkla sürdüreceğiz.