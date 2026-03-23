Akın Gürlek: Şubatta 81 İlde 787 Operasyon Düzenlendi
Adalet Bakanı Akın Gürlek Şubat ayı bilançosunu paylaşarak şubat ayı içerisinde uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik operasyonlarda 877 şüphelinin yakalandığını belirterek, "İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm içerisinde ve kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek ise sosyal medya platformu X hesabı üzerinden, şubat ayında uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik verileri paylaştı.
ŞUBATTA YURT GENELİNDE 787 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Bakan Gürlek paylaşımında, ay içerisinde ülke genelinde 787 operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.
Gürlek, 81 ildeki 171 Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla adli kolluk birimlerince yürütülen operasyonlar kapsamında 6 bin 121 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını ve bin 877 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.
877 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gürlek paylaşımında, ayrıca şu sözlere yer verdi:
2026 yılı Şubat ayı içerisinde 81 ilimizde 171 Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatlarıyla uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik adli kolluk birimlerince 787 operasyon gerçekleştirilmiştir.
Bu operasyonlar kapsamında 6 bin 121 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, bin 877 şüpheli tutuklanmış, 624 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.
"EN FAZLA İŞLEM İSTANBUL'DA YAPILDI"
En fazla işlem yapılan ilimiz İstanbul olmuştur.
Bu operasyonlarda görev alan tüm yargı teşkilatı mensuplarımıza ve adli kolluk birimlerine yürekten teşekkür ediyorum.
Aile ve toplum yapımızı, milletimizin huzurunu ve ülkemizin ekonomik düzenini hedef alan suçlarla mücadelemizi, ilgili tüm kurumlarımızla eş güdüm içerisinde ve kararlılıkla sürdüreceğiz.