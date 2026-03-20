Google Gemini Mac’e geliyor

Teknoloji dünyasının iki ezeli rakibi ve mecburi ortağı arasındaki buzlar yapay zeka sayesinde erimeye devam ediyor. Uzun bir bekleyişin ardından, Apple ile yapılan yeni ortaklığın bir meyvesi olarak özel Google Gemini masaüstü uygulamasının nihayet Mac kullanıcılarıyla buluşmaya hazırlandığı ortaya çıktı.Bloomberg raporlarına ve uygulama araştırmacısı M1Astra’nın sızıntılarına göre şirket, yeni masaüstü uygulamasının kapalı beta testlerine çoktan başladı. OpenAI’ın ChatGPT ve Anthropic’in Claude masaüstü sürümlerine benzer bir işlevsellik sunacak olan bu yeni yazılım, kullanıcıları web tarayıcısı kısıtlamalarından kurtaracak.Apple ve Google geleneksel olarak her zaman mesafeli ortaklar olmuştur. Google’ın kendi hizmetlerini Apple ekosistemine entegre etme konusundaki yavaş tutumu (örneğin yeni Apple API’lerini geç benimsemesi), bu iki dev arasındaki çekişmenin en bilindik örneklerinden biriydi. Ancak devasa yapay zeka ortaklığının duyurulmasından bu yana dengeler ve stratejiler değişmeye başladı.Bu olumlu değişimin ilk sinyalleri şu adımlarla kendini gösterdi:Apple Vision Pro için uzun zamandır beklenen yerel YouTube uygulamasının yayınlanması.Şimdi ise macOS için özel, yerleşik bir yapay zeka asistanı uygulamasının test aşamasına geçmesi.Bugüne kadar Mac kullanıcıları yapay zekaya yalnızca web platformu üzerinden, sınırlı bir kapsamda erişebiliyordu. Resmi bir çıkış tarihi henüz açıklanmasa da yakında yayınlanması beklenen uygulamanın şu avantajları getireceği öngörülüyor:Doğrudan Dosya Yükleme: Web tarayıcısına ihtiyaç duymadan cihazınızdaki dosyaları sürükleyip bırakarak yapay zekaya anında aktarabileceksiniz.Sistem Entegrasyonu: Uygulamanın Mac’inizdeki Takvim, Anımsatıcılar veya Fotoğraflar gibi yerel sistem uygulamalarından doğrudan bilgi çekebilme ve bunlarla etkileşime girme potansiyeli bulunuyor.Erken Erişim İhtimali: Bu uygulamanın, yeni Apple Foundation Models’in resmi duyurusuna veya piyasaya sürülmesine bağlı kalmadan kendi başına çok daha erken bir tarihte yayınlanabileceği belirtiliyor.