Sahurda Evlat Dehşeti! Babasını Silahla Katletti
Sağlık Mahallesi'nde 18 yaşındaki genç kız, sahur vaktinde tartıştığı babasına kurşun yağdırdı. Silah seslerinin duyulmasıyla çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen ekipler, genç kızı gözaltına alarak olaya ilişkin inceleme başlattı.
Batman'da, sahur vaktinde 18 yaşındaki M.D. ile 45 yaşındaki babası Ramazan D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.D., evde bulunan tabancayla babasına ateş etti.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, babanın hayatını kaybettiği belirlendi.
OLAYA İLİŞKİN TAHKİKAT AÇILDI
Ramazan D.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.