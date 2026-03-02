  • USD: 43,89 - 43,96
  • EURO: 51,47 - 51,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sahurda Evlat Dehşeti! Babasını Silahla Katletti

Sağlık Mahallesi'nde 18 yaşındaki genç kız, sahur vaktinde tartıştığı babasına kurşun yağdırdı. Silah seslerinin duyulmasıyla çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen ekipler, genç kızı gözaltına alarak olaya ilişkin inceleme başlattı.

Ekleme: 2.03.2026 - 13:20 Güncelleme: 2.03.2026 - 13:22 / Editör: Fehmi Öztürk
Sahurda Evlat Dehşeti! Babasını Silahla Katletti
Batman'da, sahur vaktinde 18 yaşındaki M.D. ile 45 yaşındaki babası Ramazan D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.D., evde bulunan tabancayla babasına ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, babanın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sahurda Evlat Dehşeti! Babasını Silahla Katletti

OLAYA İLİŞKİN TAHKİKAT AÇILDI

Ramazan D.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.