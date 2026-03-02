İnsansı Robot Kiralama Devri Başladı!

Yapay zeka ve robotik teknolojilerinde küresel bir oyuncu olan AGIBOT, İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen MWC 2026 etkinliğinde tüm insansı robot serisini tanıttı. Şirket, Avrupa pazarına yönelik stratejik hamlesinin bir parçası olarak perakende, üretim, lojistik ve hizmet sektörleri için geliştirdiği robotik sistemleri sergiledi. Milano ve Münih'teki fuarların ardından gerçekleştirilen bu tanıtım, şirketin teknoloji ekosistemindeki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.Şirketin ürün portföyünde belirli kullanım senaryolarına göre tasarlanmış farklı robot platformları bulunuyor. Karşılama ve yönlendirme görevleri için geliştirilen A2 Serisi tam boyutlu insansı robotlar dikkat çekerken, eğlence, eğitim ve araştırma amaçlı X2 Serisi kompakt robotlar da etkinlikte yer aldı. Endüstriyel görevler ve hassas montaj işlemleri için ise G2 tekerlekli insansı robotlar kullanıcıların beğenisine sunuldu.AGIBOT sadece insansı robotlarla sınırlı kalmayarak farklı çözümlerini de katılımcılarla paylaştı. Lojistik ve devriye görevleri için tasarlanan D1 dört ayaklı robotlar, otonom temizlik çözümü sunan C5 modeli ve hem hizmet hem de endüstriyel alanlarda yüksek el becerisi gerektiren işler için üretilen OmniHand robotik el fuarda sergilendi.Etkinlik sırasında şirket, store.agibot.com adresindeki küresel çevrimiçi mağazasını da resmen açtığını duyurdu. Bu mağaza üzerinden A, X ve D Serisi robotlar için doğrudan satın alma ve kiralama seçenekleri sunuluyor. Şirket ayrıca Hizmet Olarak Robot (RaaS) platformunu tanıtarak, günlük 899 Euro'dan başlayan fiyatlarla en az bir günlük kısa süreli kiralama imkanı sağladı. Bu kiralama hizmeti şu anda İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ile Kuzey Amerika ve Asya'nın belirli bölgeleri dahil olmak üzere toplam 17 ülke ve bölgede kullanılabiliyor.AGIBOT, fuar boyunca endüstri ortaklarıyla yaptığı işbirliklerini de uygulamalı olarak gösterdi. China Telecom standında sergilenen D1 dört ayaklı robot, gelişmiş 6G tabanlı algılama ve bağlantı yeteneklerini sundu. Şirket ayrıca Singapur'un 5G altyapısından yararlanan robotik uygulamalar geliştirmek amacıyla Singtel Enterprise ile bir mutabakat zaptı imzaladı.