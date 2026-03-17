Bakanlık Devreye Girdi! Anne Ve Babalar Dikkat

Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri sonucu, kimyasal testlerden geçemeyen 'Collex' markalı 6 renkli parmak ve yüz boyasının satışı yasaklandı.Söz konusu ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.Bakanlık, ülke genelinde insan sağlığını riske atan ürünleri tespit etmek için denetimlerini sürdürüyor.81 ilde yapılan kontrollerde mevzuata uymayan ürünler kamuoyuna duyuruluyor.Yapılan incelemelerde, söz konusu ürünün 'Oyuncak güvenliği yönetmeliği' ve ilgili TS EN test standartlarına göre belirlenen kimyasal limitleri aştığı tespit edildi.Açıklamada, ürünün içerdiği '2-Metilisothiazolin-3 (2H)-On' maddesinin farklı renklerde limit değerlerini aşması nedeniyle güvensiz bulunduğu belirtildi.