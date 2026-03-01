Altında Son Durum! Yine Fırladı!

Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. Küresel risk algısındaki yükseliş ve güvenli liman talebinin güçlenmesiyle gram altın, 1 Mart 2026 Pazar günü 7.400 TL seviyesini aşarak tarihi zirveye yaklaştı. İşte 1 Mart 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...