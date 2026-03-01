Altında Son Durum! Yine Fırladı!
Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. Küresel risk algısındaki yükseliş ve güvenli liman talebinin güçlenmesiyle gram altın, 1 Mart 2026 Pazar günü 7.400 TL seviyesini aşarak tarihi zirveye yaklaştı. İşte 1 Mart 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 1 Mart 2026 Pazar günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve güvenli liman arayışı, gram altına güçlü alım getirdi. 24 ayar gram altın 1 Mart itibarıyla 7.400 TL seviyesini aşarak tarihi zirvelere yaklaştı.
1 Mart Pazar altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
Gram altın satış fiyatı: 7.435,91 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 12.157,71 TL
Yarım altın satış fiyatı: 24.315,42 TL
Tam altın satış fiyatı: 52.077,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.482,13 TL
Gremse altın satış fiyatı: 130.093,00 TL
Ons altın satış fiyatı: 5.280,41 dolar
