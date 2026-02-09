Silopi’de Yollar Göle Döndü! 2 Kişi Mahsur Kaldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Habur Sınır Kapısı yakınında bulunan Şırnak Valiliği Tır Parkı karşısındaki çevre yolu girişinde, sağanak yağışın ardından oluşan yoğun su birikintisi nedeniyle otomobil yolda kaldı. Araçta bulunan iki kişi, kendi imkânlarıyla çıkamayınca yardım beklemek zorunda kaldı.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, suyla kaplı alanda dikkatli bir çalışma yürüterek otomobilde mahsur kalan vatandaşları güvenli bir şekilde kurtardı.Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı öğrenilirken kurtarma anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.