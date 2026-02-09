James Bond Filminin Çekildiği Köprü Yıkılıyor!

Adana'nın simge yapılarından Kasım Gülek Köprüsü'nde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yürütülen Hızlı Tren Demiryolu Hattı Projesi kapsamında yıkım ve alt geçit çalışmaları resmen başladı.Proje kapsamında Gazipaşa Bulvarı ile Kasım Gülek Köprüsü bağlantı yolu, 8 Şubat–15 Ekim 2026 tarihleri arasında araç trafiğine kapatıldı. Yetkililer, sürücülerin bu süre zarfında alternatif güzergâhları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.1962 yılında inşa edilen Kasım Gülek Köprüsü, eski Adana ile yeni Adana'yı birbirine bağlayan ilk köprü olma özelliğiyle kentin ulaşım tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Yıllar boyunca yüz binlerce aracın kullandığı yapı, Adana'nın gelişiminde kritik rol üstlendi.Kasım Gülek Köprüsü, yalnızca ulaşım işleviyle değil kültürel yönüyle de dikkat çekti. Dünyaca ünlü James Bond serisinin 2012 yapımı “Skyfall” filminde yer alan bazı aksiyon sahnelerinin bu bölgede çekilmesi, köprüyü sinema tarihinde de özel bir yere taşıdı.Köprünün yıkılmasının kent sakinlerinde hüzün oluşturduğunu dile getiren Murat Kaletefoğlu, “Kasım Gülek, Adana'nın simgesiydi. Yıkılması içimizde burukluk yaratıyor ama yeniliğe de açık olmak gerekiyor. Hızlı tren çok iyi ama Adana'ya geç geldi. Çocukluğumuz bu köprüde geçti, o rampalardan inip çıkmak ayrı bir heyecandı.” ifadelerini kullandı.Vatandaşlardan Bora Gevrekçi ise köprünün yıkılmasını bir dönemin kapanışı olarak değerlendirdi. Gevrekçi, “Hızlı tren gerekliydi ama bir milat da geride kaldı. Burada çok anımız var. Son bir fotoğraf çektim. Ekim ayında tamamlanacak olması sevindirici.” dedi.Tolga İnsanoğlu da, “Üzülüyoruz ama değişim kaçınılmaz. Hızlı tren için yıkılması gerekiyordu. Süre biraz uzun olsa da bekleyeceğiz.” şeklinde konuştu.TCDD yetkilileri, çalışmaların belirlenen takvim doğrultusunda sürdüğünü belirterek, projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım altyapısının daha modern ve güvenli hale geleceğini bildirdi. Alanın 15 Ekim 2026 tarihinde yeniden trafiğe açılması planlanıyor.