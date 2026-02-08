Meteoroloji Duyurdu! İşte Rapor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 8 Şubat Pazar gününe ilişkin hava durumu raporu yayımladı. Rapora göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı bir hava bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere Marmara, Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli yağış öngörülürken, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu, Sivas, Bayburt, Bingöl ve Tunceli çevreleri ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale, Aksaray, Niğde, Ordu, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Muş ve Şırnak çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Marmara Bölgesi'nde Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İstanbul'da çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Ege Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İzmir'de parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.Ankara, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıAntalya'da hava durumu, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSamsun çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTrabzon çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Erzurum parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) gece saatlerinde kar yağışlıDiyarbakır Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.