Apple İçin Beklenen Güncelleme Yolda!

Apple geçtiğimiz yıl RCS desteğini duyurduğunda iPhone ve Android kullanıcıları arasındaki mesajlaşma deneyiminde yeni bir sayfa açılmıştı. Ancak sunulan ilk sürüm sadece temel özellikleri kapsıyordu ve kullanıcıların beklediği birçok gelişmiş fonksiyon eksikti. Son gelen bilgilere göre şirket uçtan uca şifreleme ve mesaj düzenleme gibi kritik özellikleri içeren büyük bir güncellemeyi yayınlamaya hazırlanıyor.Şu anki iOS sürümlerinde kullanılan RCS protokolü sadece okundu bilgisi ve yüksek kaliteli fotoğraf gönderimi gibi temel işlevleri destekliyor. Ancak Apple tarafından yapılan açıklamalara göre RCS 3.0 sürümüne geçişle birlikte güvenlik standartları yükseltilecek. Bu yeni sürüm sayesinde iMessage platformunda yıllardır standart olan uçtan uca şifreleme teknolojisi artık Android cihazlarla yapılan yazışmalarda da kullanılabilecek. Böylece platformlar arası mesajlaşma çok daha güvenli bir hale gelecek.Güvenlik güncellemelerinin yanı sıra kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyecek yenilikler de kapıda. Yeni güncelleme ile birlikte RCS protokolü üzerinden gönderilen mesajları düzenlemek ve geri almak mümkün olacak. Ayrıca şu an sadece metin tabanlı olarak görünen emoji tepkileri artık düzgün bir şekilde çalışacak ve kullanıcılar mesajlara doğrudan emoji ile yanıt verebilecek. Fransız operatörlerin beta sürümlerindeki kodlarına dayandırılan iddialara göre bu özelliklerin iOS 26.4 güncellemesi ile birlikte bu ay içinde test edilmeye başlanması bekleniyor.