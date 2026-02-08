YouTube Music'te Yeni Dönem!

Google çatısı altındaki popüler müzik platformu YouTube Music kullanıcıları üzen bir karara imza attı. Aylardır süren test süreçlerinin ardından şirket şarkı sözü görüntüleme özelliğini tamamen ücretli hale getirmeye başladı. Artık ücretsiz sürümü kullanan müzikseverler sevdikleri parçaların sözlerini takip etmek istediklerinde bir ödeme duvarıyla karşılaşacak.Yapılan son güncellemeyle birlikte Şimdi Çalınıyor ekranındaki orta sekmede kullanıcılara yeni bir uyarı kartı gösteriliyor. Bu alanda kullanıcılara kalan görüntüleme hakları hatırlatılıyor ve abonelik ile kilidi açmaları öneriliyor. Sistemin işleyişine göre ücretsiz kullanıcılara abone olmadan önce sadece beş şarkının sözlerini görüntüleme hakkı tanınıyor. Bu kota dolduğunda ise erişim tamamen kısıtlanıyor.Kullanıcılar kendilerine tanınan beş hakkı doldurduktan sonra şarkı sözü sayfasına girdiklerinde sadece ilk birkaç satırı görebiliyor. Metnin geri kalanı ise buzlanmış ve okunamaz bir şekilde sunuluyor. Ayrıca ekranı aşağı kaydırma özelliği de devre dışı bırakılıyor. Bu kısıtlama 7 Şubat itibarıyla dünya genelindeki kullanıcılara geniş çaplı olarak sunulmaya başlandı.Şirket geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada tüketici hizmetlerinde 325 milyondan fazla ücretli aboneye ulaştığını duyurmuştu. 2025 yılında reklam ve aboneliklerden 60 milyar doların üzerinde gelir elde eden Google bu hamleyle kullanıcıları ücretli paketlere yönlendirmeyi amaçlıyor. Şarkı sözü gibi temel bir özelliğin kısıtlanması ise kullanıcıların tepkisini çekecek gibi görünüyor.