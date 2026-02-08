Korkunç Lunapark Kazası! 1 Ölü...

Haryana eyaletindeki bir lunaparkta "Tsunami salıncağı" adlı platformun havadayken kırılarak yere çakılması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Hindistan'ın Haryana eyaletinde bir lunaparkta eğlence, faciaya dönüştü.Faridabad kentinde bulunan lunaparkta 'Tsunami salıncağı' adlı platform, havadayken kırılarak yere çakıldı.Dün yerel saatle 18.15 sıralarında meydana gelen kazada görevdeki bir polis hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.Kazanın ardından lunapark tahliye edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.