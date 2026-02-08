  • USD: 43,52 - 43,60
Korkunç Lunapark Kazası! 1 Ölü...

Haryana eyaletindeki bir lunaparkta "Tsunami salıncağı" adlı platformun havadayken kırılarak yere çakılması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Korkunç Lunapark Kazası! 1 Ölü...Hindistan'ın Haryana eyaletinde bir lunaparkta eğlence, faciaya dönüştü.

Faridabad kentinde bulunan lunaparkta 'Tsunami salıncağı' adlı platform, havadayken kırılarak yere çakıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dün yerel saatle 18.15 sıralarında meydana gelen kazada görevdeki bir polis hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.

Kazanın ardından lunapark tahliye edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.