Taksi Bulamayınca Kriz Geçirdi!
Nilüfer ilçesinde taksi durağında içinde yolcu dolu taksiye alınmadığı gerekçesiyle sinir krizi geçiren sağlıkçı bir kadın, camlar ve elektronik ekipmanlara zarar verdi. Olayda yaklaşık 150 bin liralık maddi hasar oluştu. O anlar kameraya yansırken kadını görenler şaşkınlık yaşadı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde taksiye binmek için durağa gelen sağlık görevlisi 32 yaşındaki S.B., sıradaki taksinin dolu olduğu belirtilerek bir sonraki taksiye yönlendirildi.
Bunun üzerine görevliyle tartışmaya başlayan kadın, sinirlenerek durağa saldırdı.
DURAKTAKİ TEKNOLOJİK ALETLERİ PARAMPARÇA ETTİ
Şüphelinin, durakta bulunan ayaklı seyyar küllük ve boya kutularıyla taksi durağının camlarını, bilgisayar ekranını ve güvenlik kameralarını kırdığı, ayrıca bir cep telefonuna da zarar verdiği öğrenildi.
O anlar bir vatandaş tarafından kayda alındı.
PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
Öte yandan, taksi durağı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, olayın faili olan kişinin durağın sürekli müşterisi olduğu, uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ve daha önce de benzer olaylar çıkardığı ifade edildi.
'KİMSEYE ZARAR GELMEMESİ EN BÜYÜK TESELLİMİZDİR'
Açıklamada, 'Yaşanan zarar tamamen kontrolsüz bir anın sonucudur. Durağımızın ve şoför arkadaşlarımızın olayda herhangi bir kusuru ya da tahrik etmesi yoktur. Kimseye zarar gelmemesi en büyük tesellimizdir.' denildi.
DURAK SORUMLUSU DURUMU İHBAR ETTİ
Taksi durağı sorumlusu A.S., polise müracaat ederek taksi durağının camları, bilgisayar ekranı, güvenlik kameralarının zarar gördüğünü ve 150 bin liralık maddi hasar oluştuğunu belirtip şikayetçi oldu.
