İstanbul'da Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar İçeriklerini Temin Edenlere Gözaltı!

Çocuklara ait cinsel istismar içeriklerini temin eden ve dijital ortamda depolayan şüphelilere yönelik yürütülen operasyonda 47 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 4.02.2026 - 10:02 Güncelleme: 4.02.2026 - 10:09 / Editör: Erhan Şimşek
İstanbul'da Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar İçeriklerini Temin Edenlere Gözaltı!İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber suçlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında çevrimiçi iletişim uygulamaları üzerinden çocuklara ait cinsel istismar içeriklerini satın alan ve dijital ortamda saklayan kişileri tespit etti.

İstanbul'da Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar İçeriklerini Temin Edenlere Gözaltı!

SUÇA KONU İÇERİKLER

Yapılan teknik ve dijital incelemelerde, şüphelilere ait materyallerde suça konu içeriklerin bulunduğu belirlendi.

İstanbul'da Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar İçeriklerini Temin Edenlere Gözaltı!

47 KİŞİYE GÖZALTI

İncelemeleri tamamlanan 47 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.