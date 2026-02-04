  • USD: 43,42 - 43,50
Emekli Polis Yanan Evde Can Verdi!

Yaşadığı ahşap ev alevlere teslim olan emekli polis memuru Talip Bulut, yanan evden beylik tabancasını almak isterken yanarak ağır yaralandı.

Ekleme: 4.02.2026 - 11:31 Güncelleme: 4.02.2026 - 11:38
Emekli Polis Yanan Evde Can Verdi!Hatay'ın Erzin ilçesi Kuyuluk Mahallesi'nde polislik mesleğinden emekli olduktan sonra memleketine yerleşen ve çiftçilik yapmaya başlayan Talip Bulut'un yaşadığı ahşap çiftlik evi, alevlere teslim oldu.

Can havliyle kendini dışarı atan Bulut, beylik tabancasını almak için girdiği evde alevler içerisinde kaldı.

AĞIR YARALANDI

Vücudunda yanıklar oluşan Bulut, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.

KURTARILAMADI

Bir hafta boyunca tedavisi devam eden Bulut, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Bulut'un gün içerisinde Erzin ilçesi Kuyuluk Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.