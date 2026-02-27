Osmanlı'da Ramazan Gelenekleri!

Osmanlı'da Ramazan ayı sadece bir oruç dönemi değil; mahalle kültüründen saray protokolüne, sanattan sosyal yardımlaşmaya kadar uzanan büyük bir medeniyet şöleniydi. Davul sesleriyle sahura kalkılan, mahyalarla süslenen camilerde teravihlerin kılındığı, ihtiyaç sahiplerinin incitilmeden gözetildiği bu özel ay; toplumsal dayanışmanın, estetiğin ve maneviyatın zirveye ulaştığı zaman dilimiydi. İşte Osmanlı'da Ramazan gelenekleri ve yüzyıllar boyunca yaşatılan 10 önemli ritüel…

RAMAZAN DAVULCUSU GELENEĞİ



Osmanlı'da sahur vakti, davulcuların maniler eşliğinde mahalle aralarında dolaşmasıyla başlardı. Ramazan davulcuları sadece uyandırma görevi görmez, aynı zamanda sosyal hayatın bir parçasıydı. Bahşiş usulü çalışan davulcular, bayram öncesi kapı kapı dolaşarak mani söylerdi.



MAHYALARLA AYDINLANAN CAMİLER



Osmanlı'da iki minare arasına asılan ışıklı yazılar yani mahyalar, Ramazan'ın simgesi haline gelmişti. Özellikle Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camii gibi selatin camilerinde 'Hoş geldin ya şehr-i Ramazan' gibi ifadeler yer alırdı. Bu gelenek, Osmanlı'nın estetik anlayışını yansıtan önemli bir kültürel mirastır.



HIRKA-İ ŞERİF ZİYARETLERİ



Ramazan ayında Topkapı Sarayı'nda bulunan Mukaddes Emanetler bölümü ziyaret edilirdi. Özellikle Hırka-i Şerif'in ziyareti, saray erkânı ve halk için büyük bir manevi anlam taşırdı.



DİŞ KİRASI GELENEĞİ



Osmanlı'da iftara davet edilen misafirlere, geldikleri ve oruç tuttukları için 'diş kirası' adı altında hediyeler verilirdi. Bu bazen altın, bazen değerli bir eşya olurdu. Amaç, misafire teşekkür etmek ve gönül almaktı.



İMARETLERDE İFTAR SOFRALARI



Osmanlı vakıf sistemi sayesinde imaretlerde her gün binlerce kişiye ücretsiz yemek dağıtılırdı. Özellikle yoksullar ve yolcular için Ramazan ayında sofralar daha da zenginleşirdi.



TERAVİH VE ENDERUN USULÜ TİLAVET



Teravih namazları büyük camilerde kalabalık cemaatle eda edilirdi. Enderun hafızlarının özel makamlarla Kur'an tilaveti yapması, Ramazan gecelerine ayrı bir ruh katardı.



ORTA OYUNU VE KARAGÖZ GÖSTERİLERİ



Ramazan geceleri sadece ibadetle değil, kültürel etkinliklerle de geçerdi. Karagöz ve Hacivat gösterileri halkın en sevdiği eğlenceler arasındaydı.



RAMAZAN PİDESİ VE ÖZEL SOFRALAR



Ramazan pidesi Osmanlı'dan günümüze uzanan en lezzetli miraslardan biridir. Fırın önlerinde uzun kuyruklar oluşur, iftar sofraları özenle hazırlanırdı.



SADAKA TAŞLARI VE GİZLİ YARDIMLAŞMA



Osmanlı'da ihtiyaç sahiplerini rencide etmemek için sadaka taşları kullanılırdı. Varlıklı kişiler bu taşlara para bırakır, ihtiyacı olan da ihtiyacı kadarını alırdı. Ramazan ayında bu dayanışma zirveye ulaşırdı.



TOP ATIŞI İLE İFTAR VAKTİ



İftar vakti geldiğinde surlardan veya yüksek tepelerden top atışı yapılırdı. Bu gelenek özellikle İstanbul'da yaygındı ve halk için iftarın başladığını ilan eden resmi işaretti.



OSMANLI'DA RAMAZAN: BİR MEDENİYET GELENEĞİ



Osmanlı'da Ramazan gelenekleri; ibadet, sanat, yardımlaşma ve estetiğin iç içe geçtiği bir kültür mirasıdır. Bugün hâlâ yaşatılan birçok gelenek, köklerini Osmanlı'dan almaktadır. Mahyalar, pide kuyrukları, davulcular ve teravihler… Hepsi asırlık bir medeniyetin izlerini taşımaya devam ediyor.











