Kayseri - Malatya Ulaşımına Kar Engeli! Yollar Kapandı

Şehirde dünden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Olumsuz hava şartları ulaşımı da etkilerken, Kayseri - Malatya karayolu çift taraflı trafiğe kapatıldı.Yolun ulaşıma kapanmasıyla birlikte Mimarsinan OSB kavşağında araç kuyrukları oluştu. Öte yandan yine Pınarbaşı - Gürün ile Pınarbaşı - Göksun karayolu da tır ve çekici trafiğine kapatıldı.