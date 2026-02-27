Katlanabilir iPhone Rakipsiz Olabilir!

Samsung, Huawei, OPPO ve Xiaomi gibi devler yıllardır katlanabilir cihaz arenasında kıyasıya bir mücadele verirken, gözler her zaman sessizliğini koruyan tek bir isme çevriliydi: Apple. “Acaba ne zaman girecekler?”, “Neden bu kadar geciktiler?” soruları teknoloji dünyasını meşgul ederken, Cupertino merkezli teknoloji devinin neden bu kadar beklediği nihayet gün yüzüne çıkmaya başladı. Çin'in en popüler sosyal medya platformu Weibo üzerinden sızdırılan son raporlar, Apple'ın katlanabilir telefonların en büyük donanımsal handikabı olan “ekran katlanma izini” (crease) neredeyse tamamen ortadan kaldırmayı başardığını gösteriyor.Güvenilir sızıntı kaynağı Fixed Focus Digital tarafından paylaşılan bilgilere göre, şirket içinde “iPhone Fold” olarak anılan bu ilk katlanabilir Apple cihazı, iç ekranında 0.15 milimetrenin altında bir katlanma izi derinliğine sahip olacak. Rakamlar ilk bakışta gözünüzde canlanmayabilir, o yüzden şöyle bir örnekle açıklayalım: Ortalama bir insan saç telinin kalınlığı 0.05 ile 0.1 mm arasında değişir. Yani Apple'ın ulaştığı bu değer, ekrandaki o can sıkıcı çukurluğun hem görsel olarak hem de dokunsal olarak neredeyse hissedilmeyecek kadar ince ve zarif bir seviyeye indiğini kanıtlıyor.Ayrıca aynı raporda, cihazın katlanma açısının (fold angle) 2.5 derecenin altında olduğu da belirtiliyor. Rakiplerinin birçoğunda hala belirgin bir şekilde hissedilen bu derin oluk, eğer sızıntılar doğruysa, Apple'ın cihazında piyasadaki “en düz ve pürüzsüz” ekran deneyimlerinden birini sunacak. Görünüşe göre Apple, tam da kendi şirket kültürüne yakışır bir şekilde; rakiplerinin ilk nesillerde yaptığı hataları gözlemleyip, teknolojiyi kusursuzlaştırana kadar beklemeyi tercih etmiş.Peki bu pürüzsüz ekranı kim üretiyor? İronik bir şekilde, Apple'ın en büyük rakibi Samsung! Raporlara göre bu özel iç ekranın tedariği Samsung Display tarafından sağlanıyor. Ancak Apple'ın sıkı kalite standartları doğrultusunda, menteşe (hinge) üzerindeki stresi çok daha eşit dağıtmak amacıyla yepyeni materyaller ve çok daha gelişmiş bir laminasyon tekniği kullanıldığı belirtiliyor.Cihazın dış tasarımına dair sızan detaylar da bir o kadar heyecan verici. Arka kamera modülünün, iddialara göre yakında tanıtılacak olan ultra ince “iPhone Air” (veya iPhone 17 Air) modelinin minimalist tasarım dilini miras alacağı konuşuluyor. Burada büyük ihtimalle bir ana kamera ve bir ultra geniş açıdan oluşan çift sensörlü bir kurulum göreceğiz.Daha da büyük bir sürpriz ise güvenlik tarafında yaşanabilir. Apple, katlanabilir ekranın iç kısmında ekstra bir çentik (cutout) veya delik açmamak ve iç mekandan tasarruf etmek adına Face ID teknolojisinden vazgeçerek, güç tuşuna entegre edilmiş bir Touch ID (parmak izi okuyucu) ile geri dönüş yapabilir.Üretim siparişlerinin şimdiden verilmeye başlandığı yönündeki güçlü iddialar, cihazın çıkış tarihi hakkında da net bir pencere çiziyor. Eğer her şey planlandığı gibi giderse, Apple'ın ilk katlanabilir telefonu “iPhone Fold”, muhtemelen iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleriyle birlikte Eylül 2026'da düzenlenecek devasa lansmanda resmi olarak sahneye çıkacak.