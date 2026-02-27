Diyetisyen O Hatayı Açıkladı! Metabolik Problemler...

Ramazan ayında değişen beslenme düzeni, sağlık açısından dikkat edilmesi gereken önemli noktaları da beraberinde getiriyor.Bağcılar Belediyesi bünyesinde görev yapan Diyetisyen Sena Nur Bubani, özellikle iftar saatinde hızlı yemek yemenin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.Uzun süren açlığın ardından kontrolsüz ve kısa sürede tüketilen öğünlerin hem doygunluk hissini geciktirdiğini hem de metabolik problemlere zemin hazırlayabileceğini belirtti.Bubani, beyne tokluk sinyalinin yaklaşık 30 dakikada ulaştığını hatırlatarak vatandaşları daha yavaş ve dengeli beslenmeye davet etti.İHA'da yer alan habere göre, gün boyu süren açlığın ardından iftar sofrasında hızlı ve kontrolsüz şekilde yemek yemenin sağlık açısından risk oluşturduğunu belirten Bubani, şu ifadeleri kullandı:“Hız yapmak her yerde zararlı olduğu gibi maalesef beslenme esnasında da zararlıdır. Hızlı tükettiğimiz besinlerde ne tükettiğimizi fazla anlamadan yememiz gerekenin çok daha fazlasını tüketmiş oluyoruz. Almamız gereken kalorinin yüzde 30-40 oranında daha fazlasını almış oluyoruz. Ama yavaş yavaş tükettiğimizde hem tükettiğimiz şeyin bilincine vararak ne yediğimizin farkında olarak tüketmiş oluyoruz. Hem de vücuda daha az kalori alınmasını sağlamış oluyoruz. O yüzden yavaş olalım sağlıklı olalım bilinçli beslenelim”İftar süresinin önemine de değinen Bubani, doygunluk hissinin oluşması için zamana ihtiyaç olduğunu vurguladı.Beyne tokluk sinyalinin yaklaşık 30 dakika içerisinde ulaştığını ifade eden Bubani, iftarın çok kısa sürede tamamlanmasının tatlı tüketimini artırabileceğini belirtti.“Beyne doygunluk sinyali 30 dakika içerisinde ulaşır. Eğer 30 dakikadan kısa sürede iftarımızı yapıp kalkarsak doyduğumuzu hissetmeyiz hemen tatlı tüketimine geçmek isteriz. İftar süremiz 30 dakikayı geçerse tam doygunluk hissederek kalkmış oluruz ve tatlı isteğimiz de daha düşük olur. Ayrıca hızlı yemek yemekten dolayı metabolik problemler de yaşayabiliriz.”