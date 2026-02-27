  • USD: 43,89 - 43,96
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar haftanın son işlem gününde de devam ediyor.

Ekleme: 27.02.2026 - 09:42 Güncelleme: 27.02.2026 - 09:44 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Güne Düşüşle Başladı! Gram Altın Güne Nasıl Başladı?Bir süredir inişli çıkışlı grafik izleyen altın günü düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 27 Şubat 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 7.315,05₺

Gram Altın Satış: 7.315,95₺

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 12.058,00₺

Çeyrek Altın Satış: 12.202,00₺

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 24.116,00₺

Yarım Altın Satış: 24.388,00₺

TAM ALTIN

Tam Altın Alış: 47.276,38₺

Tam Altın Satış: 48.231,17₺

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar Bilezik Alış: 6.735,39₺

22 Ayar Bilezik Satış: 6.797,79₺