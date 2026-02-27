AKOM'dan Uyarı! Soğuklar Sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte etkili olan Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının yeni hafta başına kadar devam edeceğini duyurdu.AKOM'un bugün paylaştığı verilere göre, bugün İstanbul genelinde kapalı bir gökyüzü hakim olacak.Sabah, öğle, akşam ve gece saatlerinde aralıklı hafif çisenti yağış geçişleri bekleniyor.Sabah: 4 derece, bulutlu ve yağmurluÖğle: 6 derece, bulutlu ve yağmurluAkşam: 4 derece, bulutlu ve yağmurluGece: 3 derece, bulutlu ve yağmurluNem oranı yüzde 60-85 arasında değişirken, rüzgar kuzeyli ve kuzeydoğulu yönlerden sert esecek.Rüzgarın hızı 10-30 km/s arasında olacak.Yağış miktarının metrekare başına 1-2 kg civarında olacağı tahmin ediliyor.Deniz suyu sıcaklığının ise 9 derece seviyesinde olduğu bildiriliyor.AKOM, İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünün Sibirya kökenli soğuk hava kütlesi altında bulunduğunu belirterek, yeni hafta başına kadar çoğunlukla kapalı gökyüzü ve aralıklı hafif çisentili yağış geçişlerinin görüleceğini, sıcaklıkların 5-8 derece aralığında kış değerlerine yakın seyredeceğini vurguladı.28 Şubat Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 4 - 7 derece sıcaklık1 Mart Pazar: Parçalı bulutlu, 3 - 10 derece sıcaklık2 Mart Pazartesi: Az bulutlu ve açık, 3 - 13 derece sıcaklık3 Mart Salı: Parçalı bulutlu, 4 - 13 derece sıcaklık4 Mart Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu, 4 - 12 derece sıcaklık5 Mart Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu, 5 - 12 derece sıcaklıkAKOM yetkilileri, soğuk hava ve hafif yağış geçişlerinin ulaşımda, görüş mesafesinde azalma ve don olaylarında risk oluşturabileceğini belirtti.Vatandaşların dikkatli olmaları, gerekmedikçe dışarı çıkmamaları ve güncel uyarıları takip etmeleri öneriliyor.