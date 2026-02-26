Ödev Kavgasında Kan Aktı!

İstanbul Beyoğlu'nda, iki üniversite öğrencisi arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya döndü.Eczacılık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Serhan M. ile aynı fakültede öğrenci olan Ferhat D. arasında, dönem ödevi nedeniyle anlaşmazlık çıktı.İki öğrencisi arasında başlayan tartışma sonrası Ferhat D., Serhan M.'yi yangın merdivenine çağırdı.Burada çıkan kavgada Ferhat D., Serhan M.'yi göğsünden 3 kez bıçakladı.Olayın ardından Serhan M. ağır yaralanırken, Ferhat D. ise üniversiteden kaçtı.Öğrencilerin ihbarı üzerine üniversiteye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Serhan M.' yi ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.Tedavi altına alınan öğrencinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Diğer yandan olayla ilgili inceleme başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, üniversitedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı; görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.Yapılan çalışmalarda Ferhat D., Hasköy Piripaşa Mahallesi'nde olayda kullandığı bıçakla yakalandı.Gözaltına alınan Ferhat D., emniyete götürüldü.Burada ifadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan Ferhat D., adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkarılan Ferhat D., 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ferhat D.'nin poliste daha önceden 1 suç kaydı olduğu da öğrenildi.