Ödev Kavgasında Kan Aktı!

Beyoğlu'nda özel üniversitede öğrenim gören Serhan M. ve Ferhat D. arasında dönem ödevi nedeniyle tartışma çıktı. Ferhat D., yangın merdivenine çağırdığı Serhan M.’yi göğsünden 3 kez bıçakladı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Serhan M. tedavi altına alınırken Ferhat D., emniyet ekiplerince tutuklandı.

Eczacılık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Serhan M. ile aynı fakültede öğrenci olan Ferhat D. arasında, dönem ödevi nedeniyle anlaşmazlık çıktı.

GÖĞSÜNDEN 3 KEZ BIÇAKLADI

İki öğrencisi arasında başlayan tartışma sonrası Ferhat D., Serhan M.'yi yangın merdivenine çağırdı.

Burada çıkan kavgada Ferhat D., Serhan M.'yi göğsünden 3 kez bıçakladı.

OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın ardından Serhan M. ağır yaralanırken, Ferhat D. ise üniversiteden kaçtı.

Öğrencilerin ihbarı üzerine üniversiteye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Serhan M.' yi ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan öğrencinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ MERCEK ALTINA ALINDI

Diğer yandan olayla ilgili inceleme başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, üniversitedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı; görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

Yapılan çalışmalarda Ferhat D., Hasköy Piripaşa Mahallesi'nde olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Ferhat D., emniyete götürüldü.

Burada ifadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan Ferhat D., adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Ferhat D., 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ferhat D.'nin poliste daha önceden 1 suç kaydı olduğu da öğrenildi.