Meriç Taştı Sedde Patladı! Karayolu Sular Altında

Edirne’de suyun yayılımı sürerken, asfalt seviyesine ulaşan taşkın sularının ulaşımı tehdit ettiği bildirildi.Meriç ilçesine bağlı Küplü Beldesi Belediye Başkanı Gökmen Altay, su seviyesinin sürekli yükseldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:"Seddenin patlamasıyla birlikte su hızla yayılıyor. Küplü ile Adasarhanlı arasındaki yol ciddi risk altında. Gece saatlerinde suyun daha da artması halinde yolu trafiğe kapatmak zorunda kalabiliriz. Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça bu güzergâhı kullanmasın, dikkatli ve tedbirli olsun."Yetkililer, nehir debisindeki artışın önümüzdeki saatlerde de devam etmesinin beklendiğini, su seviyesinin daha da yükselebileceğini bildirdi.Asfalt üzerindeki suyun, yol alt yapısında görünmeyen çökmelere ve akıntı nedeniyle sürüklenme riskine yol açabileceği ifade edildi. Sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve mecbur kalmadıkça bu güzergâhı tercih etmemeleri istendi.Bölgede ekiplerin su seviyesini anlık olarak takip ettiği, gelişmelere göre yeni tedbirlerin devreye alınacağı kaydedildi. Ayrıca AFAD ve Devlet Su İşleri başta olmak üzere ilgili kurumların uyarılarının dikkate alınması gerektiği vurgulandı. Can güvenliğinin her şeyden önce geldiği hatırlatıldı.