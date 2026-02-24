Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Çorum, Amasya, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise, genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Bölge bölge hava durumu:Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıEDİRNE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin gece saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 11°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlıKÜTAHYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlıMUĞLA °C, 16°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 19°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 19°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 17°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 14°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıKONYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutluSİVAS °C, 9°CÇok bulutluÇok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.BOLU °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlıDÜZCE °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 12°CÇok bulutluRİZE °C, 11°CÇok bulutluSAMSUN °C, 13°CÇok bulutluTRABZON °C, 11°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Kars, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor.ERZURUM °C, 3°CÇok bulutluKARS °C, 3°CÇok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif kar yağışlıMALATYA °C, 13°CParçalı bulutluVAN °C, 8°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 15°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 14°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 12°CÇok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıŞANLIURFA °C, 16°CParçalı ve az bulutlu