Edirne Günlerdir Diken Üstündeydi! Alarm Seviyesi Kırmızıdan Turuncuya Düştü

Meriç Nehri ve Tunca Nehri’nde günlerdir etkili olan yüksek debi nedeniyle Edirne, birkaç gündür diken üstündeydi... Bölgeden az da olsa rahatlatan haber geldi. Kırmızı alarm, sabah saatlerinde yapılan son ölçümlerin ardından turuncu seviyeye düşürüldü.

Edirne'de son günlerde etkili olan sağanak yağışlar ve Bulgaristan'daki barajlardan salınan sular nedeniyle Meriç Nehri ve Tunca Nehri'nde taşkınlar meydana geldi.Taşkınlar çevredeki tarım arazileri ile düşük kotlu bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Bölgede kriz masası kurulurken son olarak iki nehirde de su seviyesinin kademeli olarak düştüğü aktarıldı.Yetkililerin paylaştığı güncel verilere göre; Tunca Nehri'nin debisi 143 metreküp/saniyeye, Meriç Nehri'nin Kirişhane mevkiinde 1447 metreküp/saniyeye, İpsala'da ise 1599 metreküp/saniyeye geriledi.Alarm seviyesinin kırmızıdan turuncuya düşürülmesi, tehlikenin azaldığını ancak tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor. Nehir kenarındaki mahalleler ve tarım arazilerinde tedbirler sürerken, ekiplerin sahadaki kontrollerine devam ettiği öğrenildi. Tunca ve Meriç nehri yaya ve araç trafiğine kapalı durumu devam ediyor.Yetkililer, vatandaşların dere yataklarına yaklaşmaması ve resmi kurumlardan yapılacak uyarıları yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı.