Yeni Kar Fırtınası! Acil Durum İlan Edildi

ABD’nin kuzeydoğusu kuvvetli kar yağışına teslim oldu. Yetkililer yoğun kar ve saatte 110 kilometreyi bulan rüzgâr nedeniyle uyarılarda bulunurken New York başta olmak üzere bazı kentlerde okullar kar nedeniyle tatil edildi.

ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası, ulaşımı aksattı. Havayolu şirketleri binlerce uçuşu iptal ederken, yetkililer vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları çağrısında bulundu.Kar fırtınası nedeniyle New York başta olmak üzere bazı kentlerde okullar kar nedeniyle tatil edildi. New York City Belediye Başkanı Zohran Mamdani kentte 2019'un ardından ilk kez okulların tatil edildiğini açıkladı.Mamdani, kentte olağanüstü hal ilan ederek zorunlu olmayan araçların trafiğe çıkmasını yasakladı. Mamdani, “Tüm New Yorklulara evlerinde kalmaları çağrısında bulunuyorum” dedi.Fırtınadan ilk etkilenen alanlardan biri hava ulaşımı oldu. Uçuş takip sitesi FlightAware verilerine göre 5 binden fazla uçuş iptal edildi.