Vedat Işıkhan: İstihdamı Koruma Programı devreye girdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı'na katıldı.Vedat Işıkhan, burada yaptığı konuşmada İstihdamı Koruma Programı'nın devreye girdiğini belirterek "Devletimiz, her zaman üreticinin yanında yer almıştır. 54 milyar desteği imalat sektörünün hizmetine sunmuş olacağız. Çalışan başına 3 bin 500 lira nakdi destek sağlıyoruz." şeklinde konuştu.Bakan Vedat Işıkhan'ın imalat sanayisini ve istihdamı korumaya yönelik açıklamaları şöyle:"Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda en stratejik gücümüz, kuşkusuz üretim kapasitemiz ve emektar çalışanlarımızdır. Devletimiz, her zaman üreticinin yanında yer almış, her zorlukta sanayicimizin yükünü hafifletmeyi görev bilmiştir.Bugün, imalat sektörümüzü daha da güçlendirecek, iş gücü piyasamızı tahkim edecek çok önemli bir müjdeyi sizlerle paylaşıyoruz. Üretimin çarklarını korumak adına tam 51 milyar liralık devasa bir desteği, imalat sektörünün hizmetine sunmuş olacağız. Bu kaynak, sanayimizin rekabet gücünü artırırken istihdam kalkanımızı da sağlamlaştıracaktır.Bu destek paketinin en önemli ayağı ise doğrudan çalışanlarımıza ve işverenlerimize dokunan kısmıdır. Sigortalı çalışan sayısını koruyan, istihdama sahip çıkan işletmelerimize, çalışan başına 3 bin 500 lira nakdi destek sağlıyoruz. Bu adım, hem işverenimizin maliyetlerini düşürecek hem de çalışanımızın iş güvencesini pekiştirecektir.Üreterek büyüyen, istihdamla güçlenen Türkiye vizyonumuz doğrultusunda; her bir fabrikamızın, her bir atölyemizin ve her bir çalışanımızın yanında durmaya devam edeceğiz. Bu büyük destek paketinin imalat sektörümüze, iş dünyamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.