Trafik Yine Kilit! Sürücüler İlerlemekte Zorlandı

İstanbul'da trafik çilesi, haftanın ilk iş gününde de sürüyor.Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 63'e çıktı.İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 08.00 itibarıyla yoğunluk Avrupa Yakası’nda yüzde 54, Anadolu Yakası’nda yüzde 76, İstanbul genelinde ise yüzde 63 olarak kayıtlara geçti.Yenisahra D-100 Karayolu'nda sürücüler yoğunluk nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlandı.Ankara ve Edirne istikametinde yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.Aynı yoğunluk Avrupa Yakası'nda Cevizlibağ'da da yaşandı.Trafikte ilerleyen sürücüler zorluk yaşarken, saat 09.00 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü