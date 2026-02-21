Uzmanlardan Sahur Uyarısı! Susatmayan Besinleri Tercih Edin

11 ayın sultanı Ramazan ayında sahur ve iftar, aynı zamanda sağlık bir metabolizma fırsatı da sunuyor.Sahurda amaç; uzun süre tokluk sağlamak, kan şekerini dengede tutmak ve gün içinde susuzluğu azaltmak olmalı. Bunun için protein, lif, sağlıklı yağ ve kompleks karbonhidrat içeren besinlerin birlikte tüketilmesi öneriliyor.Su oranı yüksek sebzeler:Salatalık, marul, semizotu ve az tuzlu haşlanmış kabak gibi sebzeler vücudu serinletiyor ve susuzluk hissini azaltıyor.Sulu meyveler:Karpuz, kavun, çilek ve şeftali gibi meyveler doğal su ve mineral içeriyor. Ancak porsiyon kontrolü öneriliyor.Yoğurt ve ayran:Bir kase yoğurt, az tuzlu ayran ya da salatalık ve nane ile hazırlanan cacık hem mideyi rahatlatıyor hem de sıvı desteği sağlıyor.Muz:Potasyum içeriği sayesinde vücudun sıvı dengesini destekliyor.Uzmanlar, aşırı tuzlu ve işlenmiş gıdaların gün içinde susuzluğu artırabileceği konusunda uyarıyor.Sucuk, salam ve fazla tuzlu zeytinKızartmalarŞekerli ve şerbetli tatlılarGazlı içeceklerAşırı çay ve kahve (idrar söktürücü etki nedeniyle)Uzmanların önerdiği dengeli bir sahur menüsünde şu besinler yer alabiliyor:1–2 haşlanmış yumurta1–2 dilim tam buğday ekmeğiAz tuzlu peynirSalatalık ve domates1 kase yoğurt veya 1 bardak ayran2–3 adet çiğ bademSahur ile imsak arasında yavaş yavaş içilen 2–3 bardak suUzmanlar, suyun tek seferde değil, zamana yayarak tüketilmesinin daha faydalı olduğunu vurguluyor. Doğru besin tercihleriyle hem tokluk süresi uzatılabiliyor hem de gün içinde oluşabilecek hararet ve susuzluk hissi azaltılabiliyor.