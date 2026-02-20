  • USD: 43,69 - 43,77
ABD-İran gerilimi küresel piyasaları tetiklemeye devam ediyor. Trump’ın İran'ı tehdidi sonrası piyasalar hareketlendi.

Ekleme: 20.02.2026 - 09:41 Güncelleme: 20.02.2026 - 09:43 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Hızla Yükseliyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?Hafta boyu süren yatay seyrini kıran altın haftanın son işlem gününü yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 20 Şubat 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 7.041,28₺
Gram Altın Satış: 7.042,14₺

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 11.905,00₺
Çeyrek Altın Satış: 12.061,00₺

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 23.810,00₺
Yarım Altın Satış: 24.107,00₺

TAM ALTIN

Tam Altın Alış: 46.689,28₺
Tam Altın Satış: 47.632,96₺

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar Bilezik Alış: 6.641,45₺
22 Ayar Bilezik Satış: 6.699,95₺

ATA ALTIN

Ata Altın Alış: 48.148,32₺
Ata Altın Satış: 49.386,32₺