Altın Hızla Yükseliyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Hafta boyu süren yatay seyrini kıran altın haftanın son işlem gününü yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 20 Şubat 2026 altın fiyatları...Gram Altın Alış: 7.041,28₺Gram Altın Satış: 7.042,14₺Çeyrek Altın Alış: 11.905,00₺Çeyrek Altın Satış: 12.061,00₺Yarım Altın Alış: 23.810,00₺Yarım Altın Satış: 24.107,00₺Tam Altın Alış: 46.689,28₺Tam Altın Satış: 47.632,96₺22 Ayar Bilezik Alış: 6.641,45₺22 Ayar Bilezik Satış: 6.699,95₺Ata Altın Alış: 48.148,32₺Ata Altın Satış: 49.386,32₺