Mark Zuckerberg Mahkemeye Çıktı: Gözlükleri Olay Oldu!

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, sosyal medya bağımlılığıyla ilgili yüksek profilli bir davada ifade vermek üzere Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne çıktı. NBC News tarafından “çekişmeli” olarak tanımlanan duruşmada Zuckerberg, şirketin temel amacının kullanıcıların uygulamada geçirdiği süreyi artırmak olmadığını savundu. Facebook'un kurucusu, bunun yerine Instagram'ı daha “yararlı” hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.Zuckerberg'e duruşma sırasında, şirket hedefleri arasında etkileşimi artırmanın yer aldığına dair şirket içi belgeler soruldu. Zuckerberg, Meta'nın bu hedeflerden bilinçli olarak uzaklaştığını ve tamamen faydaya odaklandığını iddia etti. Ünlü CEO, bir şeyin değerli olması durumunda insanların onu kendileri için yararlı olduğu için daha fazla kullanacağını ifade etti.Söz konusu dava, mahkeme belgelerinde “KGM” veya “Kaley” olarak tanımlanan ve şu anda 20 yaşında olan bir genç kadın tarafından açıldı. Davacı, çocukluğunda Instagram, YouTube, Snapchat ve TikTok'taki bağımlılık yapıcı özelliklerden zarar gördüğünü öne sürüyor. TikTok ve Snapchat ise dava mahkemeye gitmeden önce anlaşma yolunu seçmişti. Meta avukatları ise davacının zihinsel sağlık sorunlarının sosyal medya kullanımından çok daha önce başladığını kanıtlayacaklarını ima etti.Duruşmada dikkat çeken bir diğer olay ise teknolojik bir gerginlikti. Yargıç, salonda yapay zeka destekli gözlüklerle kayıt yapılmaması konusunda sert uyarılarda bulundu. Zuckerberg'in ekibinden bazı kişilerin mahkemeye girerken Meta'nın kameralı akıllı gözlüklerini taktığı görüldü. Yargıç, mahkeme salonunda gizlice kayıt yapanların mahkemeye saygısızlıktan ceza alacağını belirterek bu durumun ciddiyetini vurguladı.Zuckerberg ayrıca, 2019 yılından önce neden yaş doğrulaması yapmadıkları sorusuna da yanıt verdi. Meta CEO'su, o dönemde yaş sormamalarının nedeninin gizlilik endişeleriyle ilgili olduğunu savundu. Öte yandan Instagram yöneticisi Adam Mosseri, daha önceki ifadesinde uygulamanın “klinik olarak bağımlılık yapıcı” olmadığını ve aşırı kullanımın “sorunlu kullanım” olarak tanımlanması gerektiğini belirtmişti.