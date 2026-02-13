Xiaomi Sektörü Sarsmaya Geliyor!

Telefon pazarında “fiyat-performans” dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Redmi, K serisinin en yeni ve en güçlü üyesi için vites yükseltti. Sektörden gelen son sızıntılar, Redmi K90 Ultra (bazı pazarlarda “Extreme Edition” olarak da biliniyor) modelinin sadece bir donanım güncellemesi değil, Xiaomi'nin mobil mühendislik anlayışında bir paradigma değişimi olacağını gösteriyor. Özellikle oyun tutkunlarını ve yoğun kullanıcıları hedefleyen cihaz, daha önce bir ana akım Xiaomi telefonunda görmediğimiz özelliklerle donatılmış durumda.Normal şartlarda Redmi'nin “Ultra” modellerini haziran veya temmuz aylarında görmeye alışkınız. Ancak 2604FRK1ECmodel numarasıyla GSMA IMEI veri tabanında görülen cihaz, stratejik bir değişikliğe işaret ediyor. Model numarasındaki “2604” ibaresi, endüstri analistlerine göre Nisan 2026 lansman penceresini temsil ediyor. Bu durum, Redmi'nin pazar payını korumak ve rakiplerinden önce hamle yapmak adına takvimini yaklaşık iki ay erkene çektiğini kanıtlıyor.Haberin en can alıcı noktası ise soğutma sistemi. Genellikle sadece “gaming phone” olarak adlandırılan niş cihazlarda (RedMagic serisi gibi) gördüğümüz aktif soğutma fanı, ilk kez bir Redmi modeline entegre ediliyor. Bu hamle, cihazın kalbinde yer alacak olan MediaTek Dimensity 9500 yonga setinin performansını, termal darboğaza (throttling) takılmadan en üst seviyede sürdürmesini sağlayacak. Görünüşe göre Xiaomi, yazılımsal soğutma çözümlerinin ötesine geçerek donanımsal bir canavar yaratmak istiyor.Redmi K90 Ultra, pil kapasitesi konusunda da sektör standartlarını adeta çöpe atıyor. Sızıntılar, cihazın tam 8.500 mAhkapasiteli devasa bir batarya ile geleceğini belirtiyor. Günümüz amiral gemilerinde 5.000 – 6.000 mAh bandının “iyi” kabul edildiği bir dönemde, 8.500 mAh kapasite tek şarjla iki günü rahatlıkla devirebilecek bir kullanım süresi vaat ediyor. Üstelik bu dev batarya, 100W hızlı şarj desteğiyle desteklenerek kullanıcıyı priz başında beklemekten kurtaracak.Ekran tarafında ise akıcılık odak noktası. 6.8 inçlik 1.5K çözünürlüklü OLED panel, tam 165Hz tazeleme hızı sunacak. Selefi K80 Ultra'daki 144Hz değerinin üzerine çıkan bu artış, özellikle rekabetçi mobil oyunlarda milisaniyelik avantajlar sağlayacaktır.Cihazın dış kasasında metal çerçeve ve çok daha yuvarlatılmış köşeler bekleniyor. Ayrıca ultrasonik ekran altı parmak izi okuyucu ve IP68 sertifikalı suya dayanıklılık gibi premium özellikler de pakete dahil. Redmi K90 Ultra'nın Çin lansmanından kısa bir süre sonra küresel pazarda Xiaomi 17T Pro ismiyle satışa sunulması bekleniyor. Ancak küresel versiyonda fiziksel fanın yer alıp almayacağı şimdilik bir merak konusu.