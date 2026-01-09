Aynı Haftada İkinci Kurşunlama!
Küçükçekmece'de bir kebapçının 1 hafta arayla henüz bilinmeyen sebeple kurşunlandığı olayda, şans eseri yaralanan olmadı.
İstanbul Küçükçekmece'de kebapçıya peş peşe silahlı saldırı...Kaynak: İHA
İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesi Maslak Çeşme Caddesi'nde saat 00.00 sıralarında yaşanan olayda, tek başına gelen plakasız motosiklet sürücüsü, kebapçının önünde durarak 5 el ateş etti.
AYNI İŞ YERİNİN 1 HAFTA ÖNCE DE KURŞUNLANDIĞI ÖĞRENİLDİ
Kurşunlama esnasında içeride yemek yiyen 5 kişi kendini yere attı.
2 kurşunun isabet ettiği dükkanın, 1 hafta önce de kurşunlandığı ortaya çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri yapılan çalışmanın ardından olay yerinden ayrıldı.
YAYA OLARAK KAÇMAYA DEVAM ETTİ
Motosiklet sürücüsünün motosiklet ile kaçtığı, polis ekiplerinin peşine takıldığı sürücünün kovalamaca sonunda yaya olarak kaçmaya devam ettiği iddia edildi.
Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatırken kaçan saldırgan için de yakalama çalışması başlatıldı.
