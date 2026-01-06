Bakan Yerlikaya duyurdu! 11 il merkezli FETÖ operasyonu

Terörle mücadele ülke çapında aralıksız sürdürülüyor.Bu kapsamda FETÖ'ye yönelik başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi.Emniyet güçlerinin son 20 günde gerçekleştirdiği 11 il merkezli çalışmaların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aktardı.Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden operasyonlar neticesinde 223 şahsın yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya, şüphelilerden 87'sinin tutuklandığını belirtti.Yerlikaya paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:FETÖ'ye yönelik son 20 gündür Polislerimiz tarafından devam eden operasyonlarımızda; 223 şüpheli yakalandı.FETÖ'nün 'mahrem yapılanmalar' içerisinde faaliyette bulunan, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, örgüte bağlı esnaflar üzerinden maddi destek sağlayan, 223 şüpheli yakalandı. 87'si tutuklandı.50'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinesinde; Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince; Antalya, Amasya, Ankara, İzmir, Yalova, İstanbul, Edirne, Konya, Sakarya, Mersin, Kocaeli merkezli Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Aksaray, Balıkesir, Bursa, Bolu, Çanakkale, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda; haklarından kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı.Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum.