Meteoroloji Uyardı! Çığ Tehlikesi Sağanak Rüzgar

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların Edirne ve Kırklareli ile Edremit Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın, Marmara ve Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Buzlanma ve don olayı uyarısı: Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Çığ tehlikesi: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.BURSA °C, 18°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıÇANAKKALE °C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL °C, 16°CÇok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 15°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 13°CÇok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 19°CÇok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR °C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 19°CParçalı bulutluANTALYA °C, 18°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 13°CParçalı ve çok bulutluISPARTA °C, 10°CÇok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin kuzeybatısı ile gece saatlerinde bölge genelinin yağmur ve sağanak, kuzeybatı kesimlerininin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 13°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri, gece saatlerinde il geneli yağmurluESKİŞEHİR °C, 13°CÇok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluKAYSERİ °C, 9°CParçalı bulutluKONYA °C, 16°CÇok bulutlu ve gece saatlerinde yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Kastamonu çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluDÜZCE °C, 20°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluSİNOP °C, 17°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutluRİZE °C, 17°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 19°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 17°CParçalı ve çok bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 0°CParçalı bulutluKARS °C, 1°CParçalı bulutluMALATYA °C, 0°CParçalı bulutluVAN °C, 5°CParçalı bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BATMAN °C, 4°CParçalı bulutluDİYARBAKIR °C, 1°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 11°CParçalı bulutluMARDİN °C, 13°CParçalı bulutlu