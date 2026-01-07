Kadın spikerden şok itiraflar! Mehmet Akif Ersoy 'Veyis Ateş gelecek ‘koko’reç getirecek' dedi

Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın kontrolündeki Habertürk'te patlayan eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un başrol olduğu uyuşturucu ve fuhuş skandalında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ifade veren bir kadın spiker, tutuklu şüpheliler Mehmet Akif Ersoy ve kanalın eski yöneticisi Veyis Ateş'le ilgili de çarpıcı bilgiler verdi.Akif'le 2017'de sosyal medyadan tanıştığını ve Akif'in o dönem alkol ve sigara dahi kullanmadığını aktaran kadın spiker, 2018'in temmuz ayında Kilyos'ta Suma Beach isimli plajda Big Burn festivaline katıldıklarını. Beraberinde getirdiği kız arkadaşına Mehmet Akif Ersoy'un sarkıntılık yaptığını söyledi.Kadın spiker, tutuklanan Habertürk'ün eski genel müdürü Veyis Ateş'le ilgili de kritik bilgiler verdi. İşte o ifade: '4 Mayıs 2019'da ise D. isimli kız ve ben Akif'in evindeydik. Anahtarı bende vardı. Akif eve geldi akşam ve 'Biraz sonra Veyis Ateş gelecek, kokoreç (kokain) getirecek' dedi.Veyis Ateş geldi. Kendisi ile orada tanıştım. Çok geçmeden cebinden uyuşturucu madde olduğunu söylediği maddeyi çıkardı. Orada dördümüz de uyuşturucu madde kullandık. Ben ve Akif'in ilk defa uyuşturucu kullanışımızdı' diye konuştu.Daha sonra Akif'le küsüp barıştığını ve sonra yine evine gittiğini anlatan kadın spiker, 'Bu evinde 2 kere daha Veyis Ateş'i gördüm. Birinde sadece Veyis vardı. Üçümüz uyuşturucu madde kullanmıştık.Diğerinde ise tanımadığım iki kadın vardı. Beşimiz de uyuşturucu madde kullandık. Bu iki seferde de uyuşturucu maddeyi Veyis Ateş getirmiştir. Pandemi döneminde de aradı Akif beni ve eve çağırdı.Evde Ahmet Göçmez, ve birkaç kişi daha vardı. Eve girdiğimde mutfakta bir tabak içerisinde kokain vardı. zaten gittiğimde herkes uyuşturucu madde kullanıyordu' dedi.Yine bir keresinde Akif'in evindeyken çok sarhoş olduğunu ve Akif'in uyuşturucu madde siparişi verdiğini aktaran kadın spiker, 'Biz D. isimli kadın ile kapıya çıktık. torbacıyı evin kapısına getirdik. Torbacı uyuşturucu maddeyi verip gitti' diye konuştu.Soruşturma kapsamında şuana kadar ilk dalgada gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy ve kendisiyle 'fikir ve eylem birliği içerisinde' hareket etmekle suçlanan şüpheliler Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan, 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan tutuklandı.Bu 4 ismin de uyuşturucu testleri pozitif çıkmıştı. İlerleyen süreçte spiker Ela Rümeysa Cebeci de tutuklananlar arasında yer alırken bir sonraki operasyonda Habertürk'ün eski yöneticisi Veyis Ateş ve Ersoy'u programında konuk eden sosyal medya fenomeni Taner Çağlı tutuklanmış, iş adamı Mustafa Karataş ise adli kontrolle serbest kalmıştı.Ersoy, soruşturma kapsamında itirafçı olmak isteyerek ifade vermiş ancak verdiği ifade yeterli görülmediği için tahliye edilmemişti.11