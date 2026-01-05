Eskişehir'de katliam gibi kaza! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Kaza, Sultandere Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ismi M.D. olduğu iddia edilen şahsın idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tramvaydan inen 3 yayaya çarptı.Yaşanan çarpışmanın etkisiyle yayalar metrelerce savruldu. Kazanın ardından otomobil olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, yayaların hayatlarını kaybettikleri belirlendi.Kazaya karışan otomobil ise, olayın gerçekleştiği yerden 1 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu. Ölenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.Olaya tanık olan vatandaş Berkay Akçeşme, 'Biz sadece kaçan aracı gördük. Buraya geldiğimizde de ortalık karışmıştı, cesetler vardı.Tramvaydan inenlere vurmuş, 3 ölü var ama yaralı yok. Araba çok süratliymiş, aşağıya kadar sürüklemiş' dedi.Kazaya karışan otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi polis ekiplerince yakalandı. İsmi Muhammed D. olduğu iddia edilen sürücünün ise aranmasına devam edildiği öğrenildi.Eskişehir'de çaptığı 3 yayanın ölümüne yol açan otomobil sürücüsünün Muhammed D. olduğu tespit edildi.Yapılan araştırmada kendi aracını bırakıp 3 arkadaşıyla birlikte başka bir araca binerek kaçtığı belirlenen Muhammed D., 71 Evler Mahallesi'nde bir evde Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Yapılan incelemede başka bir araçla yarış yaptığı tespit edilen Muhammed D.'nin, diğer aracı geçebilmek için tramvay yoluna girdiği ve yaya Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ile Samiye Saygı'ya (21) çarparak ölümüne neden olduğu belirlendi.Muhammed D.'nin yanı sıra yanında bulunan arkadaşları Fırat D., Emin D., Volkan Ş. ile yarıştığı araçta bulunan Sefa A. ve Musa Can A. da gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.