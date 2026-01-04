  • USD: 42,88 - 42,96
Altın fiyatları 4 Ocak 2026 Pazar alış-satış rakamları yatırımcılar ve altın alım satımı yapacaklar tarafından araştırılıyor. Fed'e ilişkin artan gevşeme tahminleri, artan jeopolitik tansiyon ve merkez bankalarının alımlarıyla rekor kıran altın geçen haftayı satış baskısı altında geçirdi. Altının ons fiyatı haftayı yüzde 4,4 değer kaybıyla 4 bin 333 dolarda kapatarak 3 haftalık yükseliş trendini sonlandırdı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 4 Ocak 2026 güncel altın fiyatları...

Ekleme: 4.01.2026 - 10:18 Güncelleme: 4.01.2026 - 10:24 / Editör: Erhan Şimşek
Altında Son Durum! Gram Altın...Altın piyasasında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için değişim göstermiyor. Bu nedenle Cuma günü oluşan son fiyatlar geçerli oluyor. Sarı metal, geçen haftayı satış baskısı altında geçirdi. Ons altın, haftayı 4 bin 333 dolarda kapatarak 3 haftalık yükseliş trendini sonlandırdı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 4 Ocak 2026 güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 5.991,09

Satış: 5.991,88

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

Alış: 4.331,80

Satış: 4.332,78

Altında Son Durum! Gram Altın...



ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 9.585,75

Satış: 9.796,73

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 38.343,00

Satış: 39.067,06

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 40.885,00

Satış: 41.283,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 19.111,59

Satış: 19.593,45

Altında Son Durum! Gram Altın...

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 38.343,00

Satış: 39.067,06

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 41.655,39

Satış: 42.714,34

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 3.462,43

Satış: 4.613,62

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 5.721,95

Satış: 5.992,21

GREMSE ALTIN FİYATI

Alış: 101.899,00

Satış: 103.207,00