O İsim Hakkında Yakalama Kararı!

Fenomen Merve Taşkın, Türkiye'yi terk ettiğini söyledi.Bali'ye gitmek için bindiği uçakta paylaşım yapan Taşkın, gözyaşlarını tutamadı.'Sürekli kapıma polis geliyor.' diyen Taşkın'la ilgili ise yeni bir gelişme gündeme geldi.Uyuşturucu soruşturması kapsamında Merve Taşkın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Soruşturmada geçtiğimiz günlerde savcılıkta ifade veren Barmen Atilla Aydın, düzenlenen uyuşturucu partilerinde Merve Taşkın'ın da bulunduğunu ifade etmişti.Türkiye'den ayrıldığını sosyal medya hesabından duyuran Taşkın, yaşadığı sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.Taşkın, “Her kapı çaldığında polis geldi sanıyordum. Sürekli yatağımın bir köşesine kıyafet koyuyor, kedim için etrafa mama ve su bırakıyordum.” ifadelerini kullanmıştı.