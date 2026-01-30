  • USD: 43,34 - 43,42
Denizli'de Fırtına! Ağaçlar Devrildi

Meteoroloji’nin kuvvetli rüzgâr uyarısının ardından Denizli’de akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına, kent genelinde olumsuzluklara neden oldu.

Ekleme: 30.01.2026 - 10:45 Güncelleme: 30.01.2026 - 10:51 / Editör: Fehmi Öztürk
Denizli'de Fırtına! Ağaçlar DevrildiDenizli kent merkezinde etkili olan rüzgâr, birçok noktada ağaçların kökünden devrilmesine yol açtı. Devrilen ağaçlardan biri park halindeki lüks bir otomobilin üzerine düşerek araçta maddi hasar oluşturdu.

ÇATILAR UÇTU, EŞYALAR SAVRULDU

Fırtınanın etkisiyle bazı binaların çatıları yerinden koparak çevredeki alanlara düştü. Bir evin çatısının komşu binanın bahçesine savrulduğu öğrenildi. Kuvvetli rüzgâr, kapı önlerinde bulunan çöp konteynerlerini ve iş yerlerinin girişlerine konulan tabelaları da yerinden söktü.

YÜRÜMEK BİLE ZORLAŞTI

Zaman zaman şiddetini artıran rüzgâr nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Kentte yaygın olarak kullanılan balkon perdelerinin büyük bölümünde hasar meydana geldi.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kent genelinde hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.