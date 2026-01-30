Aydın'da Deprem! AFAD duyurdu

Aydın'ın Germencik ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin peş peşe duyurduğu sarsıntıyla ilgili herhangi bir olumsuzluk açıklanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın'ın Germencik ilçesinin merkez üssü olduğu bir deprem duyurdu.Saat 06.17'de kaydedilen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Güne yeni başlamak üzere olan ilçe sakinlerinden depremi hissedenler kısa süreli tedirginlik yaşadı.