  • USD: 43,34 - 43,42
  • EURO: 51,70 - 51,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aydın'da Deprem! AFAD duyurdu

Aydın'ın Germencik ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin peş peşe duyurduğu sarsıntıyla ilgili herhangi bir olumsuzluk açıklanmadı.

Ekleme: 30.01.2026 - 08:55 Güncelleme: 30.01.2026 - 08:57 / Editör: Fehmi Öztürk
Aydın'da Deprem! AFAD duyurduAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın'ın Germencik ilçesinin merkez üssü olduğu bir deprem duyurdu.

Saat 06.17'de kaydedilen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Güne yeni başlamak üzere olan ilçe sakinlerinden depremi hissedenler kısa süreli tedirginlik yaşadı.

Aydın'da Deprem! AFAD duyurdu