Şeyma Subaşı Kimdir, Şeyma Subaşı Kaç Yaşında, Nereli?

Yıllar önce Acun Ilıcalı'nın sunduğu yarışma programındaki utangaç tavırlarıyla tanınan, ardından yaşanan çalkantılı süreçler, evlilikler ve boşanmalarla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Şeyma Subaşı, popülerliğini korumaya devam ediyor. İşte Samsun doğumlu ünlü ismin dünden bugüne hayatı.2 Temmuz 1990 tarihinde dünyaya gelen Şeyma Subaşı, kameralarla erken yaşta tanıştı. Henüz 16 yaşındayken ünlü tasarımcıların defilelerinde boy gösteren Subaşı, 2008 yılında Miss Turkey yarışmasına katılarak dikkatleri üzerine çekti. İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı’ndaki eğitimi sırasında, kariyerinin dönüm noktası olan yarışmaya katıldı.2009 yılında Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği "Var Mısın Yok Musun?" yarışmasına katılan Subaşı, buradan 69 bin TL ödülle ayrıldı. Ancak asıl değişim yarışma sonrasında başladı. O dönem Acun Medya bünyesindeki "Yok Böyle Dans" projesinde kostüm tasarımcısı olarak görev alan Subaşı ile Ilıcalı arasındaki yakınlaşma, uzun yıllar konuşulacak bir magazin gündeminin fitilini ateşledi.O yıllarda Acun Ilıcalı’nın Zeynep Ilıcalı ile olan boşanma sürecinde adı sıkça "yasak aşk" iddialarıyla anılan Subaşı, zorlu bir süreçten geçti. Medyada yer alan lüks hediyeler ve rezidans iddialarının gölgesinde başlayan ilişki, zamanla resmiyete döküldü. Çiftin bu birliktelikten Melisa adında bir kızları dünyaya geldi.İkili, 2017 yılında Fransa'nın St. Tropez kentinde düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Ancak büyük bir aşkla başlayan evlilik, bir yıl sonra 2018’de tek celsede sona erdi.Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdıktan sonra kendi markasını oluşturan Şeyma Subaşı, sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yaptığı ikinci evliliği ve kısa sürede boşanmasıyla da adından söz ettiren ünlü isim, şimdilerde lüks yaşam tarzı, seyahatleri ve kızı Melisa ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.