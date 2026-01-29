Mert Ayaydın Kimdir? Ne İş Yapıyor? Neden Gözaltına Alındı?

Türkiye gündemi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve ünlü isimleri de kapsadığı belirtilen uyuşturucu soruşturmasıyla sarsıldı.1997 doğumlu olan Mert Ayaydın, 28 yaşındadır. Eğitimini tamamladıktan sonra aile şirketlerinde aktif görev almaya başlayan Ayaydın, halen İpekyol Grup bünyesinde “Strateji Yöneticisi” olarak görev yapıyor. Şirketin büyüme planları, kurumsal yapılanma ve stratejik projelerinde yer aldığı biliniyor.Mert Ayaydın'ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Peki, Mert Ayaydın kimdir? Mert Ayaydın neden gözaltına alındı? Detaylar...Mert Ayaydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve ünlü isimlere yönelik olduğu belirtilen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Ancak gözaltı gerekçesine ilişkin olarak şu ana kadar resmi makamlarca kamuoyuna yapılmış ayrıntılı bir açıklama bulunmuyor.Mevcut bilgiler ışığında, Mert Ayaydın'ın gözaltı sürecinin devam ettiği, soruşturmanın emniyet aşamasında olduğu ve savcılığa sevk edilmediği netlik kazanmış durumda. Soruşturmanın kapsamı ve Mert Ayaydın'a yöneltilen iddiaların içeriği ise henüz kamuoyuyla paylaşılmış değil.