NASA'nın Uçağı Yürekleri Ağza Getirdi! Pistte Sürüklendi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'na (NASA) ait olduğu belirtilen ve 72 yıl önce, 1974'te kullanıma sunulan Martin B-57 Canberra marka bir araştırma uçağı, iniş yaptığı sırada tekerleklerinin arızalanıp kilitlenmesi üzerine gövdesinin üzerine inmek zorunda kaldı.Yaşanan olayda gövde üzerine inerek sürüklenmeye başlayan uçaktan kıvılcımlar çıkmaya başladığı görüldü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde iniş takımlarını açamayan uçağın piste gövdesi üzerine sürüklenerek indiği görüldü. Öte yandan uçağın sürtünmeden kaynaklı birçok devasa kıvılcımlar çıkardığı gözlerden kaçmadı.Olayın ardından havaalanı acil durum ekipleri hızla piste sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale edilirken, ilk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.Öte yandan NASA'dan henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, uçağın neden alev aldığına dair teknik inceleme başlatıldığı öğrenildi.