Kaza Sonrası Skandal! Yaralanan Eşini Suçladı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde seyir halindeki otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan kadın yolcu yaralandı.Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Polis ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün 2.07 promil alkollü olduğu belirlendi. Basın mensuplarına konuşan sürücü, kazanın eşinin direksiyona müdahale etmesi sonucu meydana geldiğini öne sürerek, “Eşimle kavga ettik, direksiyonu kırdı.” ifadelerini kullandı.Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.