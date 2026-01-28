Kaza Sonrası Skandal! Yaralanan Eşini Suçladı
Nilüfer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, alkollü olduğu belirlenen sürücü, bariyerlere çarptığı kazanın sorumluluğunu eşine yükledi
Bursa'nın Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde seyir halindeki otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan kadın yolcu yaralandı.
YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, EŞİNİ SUÇLADI
Polis ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün 2.07 promil alkollü olduğu belirlendi. Basın mensuplarına konuşan sürücü, kazanın eşinin direksiyona müdahale etmesi sonucu meydana geldiğini öne sürerek, “Eşimle kavga ettik, direksiyonu kırdı.” ifadelerini kullandı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, EŞİNİ SUÇLADI
Polis ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün 2.07 promil alkollü olduğu belirlendi. Basın mensuplarına konuşan sürücü, kazanın eşinin direksiyona müdahale etmesi sonucu meydana geldiğini öne sürerek, “Eşimle kavga ettik, direksiyonu kırdı.” ifadelerini kullandı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.