Schumacher'den Sevindiren Haber! Tam 12 yıl sonra...

29 Aralık 2013'te Fransa'daki Meribel kayak merkezinde kayak yaparken başını kayalara çarparak ciddi şekilde yaralanan ve konuşma yetisini kaybedip yatağa bağlı kalan F1 efsanesi Alman pilot Michael Schumacher'den güzel haber geldi. Daily Mail yazarı Jonathan McEvoy'un haberine göre yatalak tedavi gören Michael Schumacher artık artık yatağa bağlı değil.Formula 1 tarihinin en büyük pilotlarından biri kabul edilen Michael Schumacher'in, 12 yıldır saklanan sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme öğrenildi. Uzun süredir yatağa bağımlı olarak tedavi gören Alman şampiyonun, yavaş ama kararlı iyileşme sürecinde dev bir adım attığı ifade edildi.Efsane pilotun bu zorlu süreci, eşi Corinna'nın sarsılmaz sadakati ve haftalık on binlerce pounda mal olan profesyonel bir sağlık ekibinin 24 saat süren gözetimi altında geçiyor. Schumacher'in günlerini bazen Mayorka'daki 30 milyon poundluk malikanesinde, bazen de Cenevre Gölü kıyısındaki 50 milyon poundluk ikametgahında geçirdiği belirtiliyor.Tekerlekli sandalyesine yerleştirilen efsanenin, bu devasa mülklerin bahçelerinde gezdirilerek temiz hava almasının sağlandığı, bu durumun moral motivasyon açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.Schumacher'in mahremiyeti, kaza gününden bu yana ailesi için en kutsal değer oldu. Meribel'deki kazadan sonra beyninde oluşan ağır hasarın ardından kamuoyu önünde hiç görülmeyen pilotun, zor durumdaki fotoğraflarını satmaya çalışan eski personellerin geçtiğimiz yıl hapis cezasına çarptırılması bu katı gizliliğin boyutlarını kanıtlar nitelikte. Öyle ki, geçtiğimiz yıl kızı Gina'nın düğününe katılacağına dair çıkan haberlerin bile asılsız olduğu, ailenin mahremiyet kalkanını bir an olsun indirmediği ifade edildi.