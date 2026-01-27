Bagajda İnsan Kaçakçılığı! Polis Yakaladı...

Kars'ta düzensiz göçmen kaçakçılarının düzeneğini polis bozdu.Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce düzensiz göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonlar sürüyor.Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda; 'Göçmen Kaçakçılığı Yaptığı' değerlendirilen 2 araç takibe alındı.Öncü ve artçı araç olarak geldiği tespit edilen araçlar, İsmail Hakkı Alaca Bulvarı üzerinde durdurulmaya çalışıldı.Polisin dur ihtarına uymayan öncü araç kaçarken, diğer araç durduruldu.Araçta yapılan aramada, aracın bagajından 1 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen çıktı. Polisten kaçan araç ise Digor'da yakalandı.Ayrıca yine 'Göçmen Kaçakçılığı Yapan' başka bir araç da Iğdır Yolu Uygulama Noktasında durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde, aracın bagaj kısmına saklanmış ve üzeri battaniye ile örtülmüş Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda yakalanan organizatörler H.G., M.T., ve Z.D., şubedeki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi.Organizatörlerden H.G. ve M.T. adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Z.D., Göçmen Kaçakçılığı yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Gözaltına alınan 2 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Erzurum Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.