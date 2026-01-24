TEM Otoyolu’nda Otobüs Yangını! Dikkatli Yolcu Facianın Önüne Geçti
Kocaeli’de seyir halindeki şehirler arası yolcu otobüsünde çıkan yangın, bir yolcunun yanık kokusunu fark etmesi sayesinde büyümeden önlendi.
TEM Otoyolu'nun Gebze mevkiinde, Karadeniz Bölgesi'nden yola çıkan şehirler arası yolcu otobüsünde, seyir sırasında bir yolcu yanık kokusu aldığını fark ederek durumu muavine bildirdi.
OTOBÜS DURDURULDU, YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Uyarı üzerine otobüs güvenli bir noktada durdurulurken, yolcular hızla araçtan indirildi. Tahliyenin tamamlanmasının hemen ardından otobüste yangın çıktı ve alevler kısa sürede aracı sardı.
OTOBÜS HURDAYA DÖNDÜ
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangının ardından yolcuların bir kısmı kendi imkânlarıyla, bir kısmı ise firma tarafından temin edilen ikame otobüsle seyahatlerine devam etti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
